Председатель омского Арбитражного суда Сорокина уходит с поста

Источник: Om1.ru

Вчера, 21 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей назначала председателей и заместителей в арбитражные суды первой и второй инстанции. На пост председателя Арбитражного омской суда неожиданно было сразу пять претендентов: действующий председатель Ирина Сорокина, судьи арбитража Татьяна Целько и Олег Глазков, судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Наталья Шарова и председатель второго судебного состава арбитражного суда Западно-Сибирского округа Евгений Поликарпов.

Обсуждение кандидатур проходило в контексте проверки 2015 года, возбужденной по жалобам работников арбитража. Тогда сотрудники заявили, что организация в суде налажена слабо, коллектив не отличается сплоченностью, ценные кадры уходят. Ирина Сорокина, возглавляющая арбитраж уже 5 лет, возражала, что в суде нет подобных проблем, тем не менее, комиссия не стала продлевать с ней контракт на 6-й год и остановила свой выбор на Евгении Поликарпове, сообщает портал «Право.ру».