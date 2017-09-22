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08:29 (мск), источник: Om1.ru

Председатель омского Арбитражного суда Сорокина уходит с поста

Высший кадровый орган судей не стал продлевать с Сорокиной контракт на 6-й год. На смену ей придет судья из Тюмени.

Источник: Om1.ru

Вчера, 21 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей назначала председателей и заместителей в арбитражные суды первой и второй инстанции. На пост председателя Арбитражного омской суда неожиданно было сразу пять претендентов: действующий председатель Ирина Сорокина, судьи арбитража Татьяна Целько и Олег Глазков, судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Наталья Шарова и председатель второго судебного состава арбитражного суда Западно-Сибирского округа Евгений Поликарпов.

Обсуждение кандидатур проходило в контексте проверки 2015 года, возбужденной по жалобам работников арбитража. Тогда сотрудники заявили, что организация в суде налажена слабо, коллектив не отличается сплоченностью, ценные кадры уходят. Ирина Сорокина, возглавляющая арбитраж уже 5 лет, возражала, что в суде нет подобных проблем, тем не менее, комиссия не стала продлевать с ней контракт на 6-й год и остановила свой выбор на Евгении Поликарпове, сообщает портал «Право.ру».

Евгений Поликарпов родился в 1970 году в Омске. В 1993 году окончил Омский государственный университет. В юриспруденции работает с 1992 года. С 2002 по 2008 годы был судьей Арбитражного суда Омской области, затем был назначен судьей Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа (дислокация в Тюмени). Поликарпову присвоен второй квалификационный класс судьи. В 2011 году его утвердили председателем второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров административный правоотношений.

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