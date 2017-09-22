Аксенов инициирует расследование в отношении прокурора Феодосии

Источник: РИА "Новости"

От газоснабжения в Феодосии весной были отключены тысячи жителей, порядка 1250 квартир. Причиной стало отсутствие сертификации вентиляционных каналов в домах. Как отметил Аксенов, который побывал в Феодосии, ситуация длилась полгода, никак не решалась и замалчивалась властями города. Жители города сообщили, что за подписание актов с них требовали 20 тысяч рублей, а правоохранители не реагировали на эти сигналы.

«Обещаю, будет служебное расследование. Недопустимо, чтобы сотрудник прокуратуры, целью которого является защита интересов граждан, бездействовал, когда необходима его помощь. Также это касается и других силовых структур, которые имеют отношение к ситуации», — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Глава Крыма поручил подготовить за его подписью обращение к прокурору республики Крым Олегу Камшилову о необходимости провести служебное расследование в отношении бездействия прокурора Феодосии и выяснить, чьи интересы он лоббирует, сообщила его пресс-служба.