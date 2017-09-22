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08:07 (мск), источник: Publika.md

Эстония поддерживает запрос Молдовы о выводе российских войск с левого берега Днестра

Эстония поддерживает запрос Молдовы о выводе российских войск с левого берега Днестра. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая встретилась в Нью-Йорке с премьером Павлом Филипом.

Источник: Publika.md

Стороны обсудили перспективы развития двухстороннего политического диалога, а эстонский президент подтвердила намерение поддержать Молдовы на пути евроинтеграции. У Павла Филипа состоялась встреча с заместителем госсекретаря по политическим вопросам госдепартамента США Томасом Шенноном.

Собеседники говорили о вопросах укрепления стратегического диалога между Молдовой и Соединенными Штатами путем проведения совещаний отраслевых рабочих групп. Томас Шеннон призвал правительство нашей страны проводить реформы, направленные на модернизацию страны и повышение качества жизни граждан Молдовы.

Павел Филип находится с официальным визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия глава молдавского кабмина встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском и верховным комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом, а также с президентами Словакии -Украины, Грузии, Турции и Румынии.

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