Эстония поддерживает запрос Молдовы о выводе российских войск с левого берега Днестра
Эстония поддерживает запрос Молдовы о выводе российских войск с левого берега Днестра. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая встретилась в
Эстония поддерживает запрос Молдовы о выводе российских войск с левого берега Днестра. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая встретилась в
Стороны обсудили перспективы развития двухстороннего политического диалога, а эстонский президент подтвердила намерение поддержать Молдовы на пути евроинтеграции. У Павла Филипа состоялась встреча с заместителем госсекретаря по политическим вопросам госдепартамента США Томасом Шенноном.
Собеседники говорили о вопросах укрепления стратегического диалога между Молдовой и Соединенными Штатами путем проведения совещаний отраслевых рабочих групп. Томас Шеннон призвал правительство нашей страны проводить реформы, направленные на модернизацию страны и повышение качества жизни граждан Молдовы.
Павел Филип находится с официальным визитом в