Эстония поддерживает запрос Молдовы о выводе российских войск с левого берега Днестра

Стороны обсудили перспективы развития двухстороннего политического диалога, а эстонский президент подтвердила намерение поддержать Молдовы на пути евроинтеграции. У Павла Филипа состоялась встреча с заместителем госсекретаря по политическим вопросам госдепартамента США Томасом Шенноном.



Собеседники говорили о вопросах укрепления стратегического диалога между Молдовой и Соединенными Штатами путем проведения совещаний отраслевых рабочих групп. Томас Шеннон призвал правительство нашей страны проводить реформы, направленные на модернизацию страны и повышение качества жизни граждан Молдовы.



Павел Филип находится с официальным визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия глава молдавского кабмина встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском и верховным комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом, а также с президентами Словакии -Украины, Грузии, Турции и Румынии.