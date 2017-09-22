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08:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Зампредседателя свердловского Арбитража переедет в Пермь

На повышение.

На пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда рекомендован 45-летний Константин Беляев. Об этом говориться на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Последние 5 лет Беляев занимал пост зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области. Действующий председатель Семнадцатого арбитражного суда, 64-летний Виктор Цодикович, руководит инстанцией уже 12 лет — почти два полных срока полномочий.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Семнадцатого арбитражного суда, предшественник Константина Беляева уходит «в почетную отставку». Проще говоря, на пенсию.

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