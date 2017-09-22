В разгар уборочной Рустэм Хамитов ушел в отпуск вместе с премьер-министром РБ

К слову, именно сейчас началась самая горячая пора в сельском хозяйстве — страда. Когда фермеры Башкирии выйдут в поле для сбора урожая, глава республики будет отдыхать.

Напомним, во время своей рабочей поездки в Дюртюлинский район в начале лета Хамитов критиковал фермерские хозяйства за задержки.

«Я обращаюсь к нашим аграриям: не раскачивайтесь, не ждите, начинайте работу, выходите, не ищите причин, чтобы не работать, что, мол, дожди мешают, что еще массы нет на наших полях. Все есть. Надо начинать работать по-настоящему», — говорил тогда глава республики.