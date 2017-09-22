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08:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В разгар уборочной Рустэм Хамитов ушел в отпуск вместе с премьер-министром РБ

Как стало известно ProUfu.ru, глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов ушел в отпуск.

Вместе с ним отправился отдыхать и премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

К слову, именно сейчас началась самая горячая пора в сельском хозяйстве — страда. Когда фермеры Башкирии выйдут в поле для сбора урожая, глава республики будет отдыхать.

Напомним, во время своей рабочей поездки в Дюртюлинский район в начале лета Хамитов критиковал фермерские хозяйства за задержки.

«Я обращаюсь к нашим аграриям: не раскачивайтесь, не ждите, начинайте работу, выходите, не ищите причин, чтобы не работать, что, мол, дожди мешают, что еще массы нет на наших полях. Все есть. Надо начинать работать по-настоящему», — говорил тогда глава республики.

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