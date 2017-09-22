Токаев призвал поднять зарплату учителям

Источник: Zakon.kz

«Сдерживающим фактором в развитии школьного образования остается низкий статус профессии учителя. Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких — 66% от среднереспубликанского уровня. Правительству, исходя из экономических реалий, следует подумать, как поднять доходы учителей. Это тем более важно, поскольку успех школьной реформы главным образом лежит в стенах педагогических вузов», — сказал он в Сенате на Парламентских слушаниях на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».

По его мнению, высокопрофессиональный и мотивированный учитель — это гарантия успеха системы среднего образования.

«Нам следует более активно и широко мотивировать учителей госнаградами, премиями, пропагандировать их труд в СМИ. Без материальной и моральной мотивации мы не сможем поднять престиж учительской профессии. Пока же абитуриенты чаще всего выбирают педагогические профессии по принципу “куда легче поступить”, так как проходной балл на педагогические специальности намного ниже, чем на многие другие специальности. Это может привести к тому, что в будущем основу преподавательского корпуса будут составлять самые слабые выпускники школ, а должно быть наоборот», — считает руководитель Палаты.

В качестве примера он привел слова выдающегося педагога Ыбырая Алтынсарина.