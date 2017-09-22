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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму рассказали о влиянии украинской блокады на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины стала катализатором развития полуострова, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Украинские радикалы и «Меджлиса крымско-татарского народа» * в 2015 году объявили продовольственную блокаду Крыма. Полуостровза эти два года переориентировался на российские рынки, укрепив свою полную экономическую независимость от Украины, отметил Смирнов.

«Жители республики, несмотря на давление Киева, череду блокад — водная, продовольственная, транспортная, энергетическая, туристическая, — не отказались от завоеваний 2014-го, а позиции россиян по Крыму остались неизменными», — отметил он. Глава госкомитета подчеркнул, что все блокады провалились и не смогли сдержать развития полуострова.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России.

*Организация, запрещенная в России.

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