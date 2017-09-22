Губернатор Севастополя недоволен тем, что в сфере здравоохранения кадровый «застой»

В части реализации программы привлечения специалистов.

— В прошлом году, благодаря данной программе, было привлечено 48 врачей и фельдшеров. По инициативе правительства в текущем году финансирование данного направления было увеличено до 100 млн рублей, что позволило бы предоставить компенсационные выплаты в два раза большему количеству человек. Тем не менее, на сегодняшний день мы говорим о 40 докторах и фельдшерах, соответственно я делаю вывод, что программа провалена, — цитирует пресс-служба Дмитрия Овсянникова.

Руководитель Департамента Антон Бахлыков проблему признал, но внёс рацпредожение: перераспределить неосвоенные средства на доплаты ныне работающим специалистам медицинской сферы.

— Сейчас заканчивается определение перечня дефицитных профильных врачей, работающих в медучреждениях. Тем, на кого ложится максимальная нагрузка в виду не укомплектованности штата, мы планируем произвести дополнительную выплату от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, — сообщил Антон Бахлыков.

Дмитрий Овсянников идею подчинённого не поддержал.

— Я не одобряю подобное решение вопроса. В течение двух дней представьте доклад о работе механизма мотивации медицинских работников. И, безусловно, жду проработанный план программы по привлечению врачей, чтобы она в нашем городе работала так же эффективно, как и в других регионах России.