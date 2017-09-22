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15:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

50% волгоградского Молодежного парламента отстранят от работы за прогулы

Полномочия 20 членов Молодежного парламента Волгоградской области будут досрочно прекращены.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, основанием для сложения полномочий 19 человек является их неявка в течение года на два заседания парламента без уважительной причины. Еще один человек покинет свой пост в связи с избранием на муниципальную должность.

«Пятеро кандидатов для замещения освобождающихся мандатов будут отобраны из резерва Молодежного парламента по результатам конкурса. Оставшиеся вакансии заполнят выдвиженцы парламентских партий», — заявили в облдуме.

Напомним, что шестой созыв Молодежного парламента был сформирован еще в 2014 году на пятилетний срок. В его состав входят 40 членов в возрасте от 18 до 30 лет. Основными целями парламента являются повышение правовой и политической культуры молодежи, поддержка гражданской активности. Кроме того, он обладает правом законодательной инициативы. В 2016 году его членами было предложено 25 инициатив.

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