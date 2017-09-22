50% волгоградского Молодежного парламента отстранят от работы за прогулы
Полномочия 20 членов Молодежного парламента Волгоградской области будут досрочно прекращены.
Полномочия 20 членов Молодежного парламента Волгоградской области будут досрочно прекращены.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, основанием для сложения полномочий 19 человек является их неявка в течение года на два заседания парламента без уважительной причины. Еще один человек покинет свой пост в связи с избранием на муниципальную должность.
«Пятеро кандидатов для замещения освобождающихся мандатов будут отобраны из резерва Молодежного парламента по результатам конкурса. Оставшиеся вакансии заполнят выдвиженцы парламентских партий», — заявили в облдуме.
Напомним, что шестой созыв Молодежного парламента был сформирован еще в 2014 году на пятилетний срок. В его состав входят 40 членов в возрасте от 18 до 30 лет. Основными целями парламента являются повышение правовой и политической культуры молодежи, поддержка гражданской активности. Кроме того, он обладает правом законодательной инициативы. В 2016 году его членами было предложено 25 инициатив.