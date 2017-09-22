50% волгоградского Молодежного парламента отстранят от работы за прогулы

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, основанием для сложения полномочий 19 человек является их неявка в течение года на два заседания парламента без уважительной причины. Еще один человек покинет свой пост в связи с избранием на муниципальную должность.

«Пятеро кандидатов для замещения освобождающихся мандатов будут отобраны из резерва Молодежного парламента по результатам конкурса. Оставшиеся вакансии заполнят выдвиженцы парламентских партий», — заявили в облдуме.