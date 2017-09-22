Открыт прием документов от кандидатов в мэры Красноярска

Открыт прием документов от кандидатов на пост мэра Красноярска. Заявки будут принимать до 5 октября.

Согласно порядку проведения конкурса, участвовать в нем могут граждане РФ возрастом от 21 года и старше, «не имеющие ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

Заявки будут принимать до 5 октября с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, с перерывом на обед с 12 до 14 часов по адресу ул. Карла Маркса, 93, каб. 114.

Кандидатам необходимо предоставить заявление на участие в, анкету участника, паспорт, документы об образовании, копию трудовой книжки, информацию о доходах, справку о судимости, а также две фотографии 3×4 см.

Кроме того, кандидаты в градоначальники должны предоставить программу своей работы на посту мэра и проект направлений развития Красноярска на ближайшие 5 лет. В этом документе должен содержаться анализ существующего социального и экономического положения города, а также предложены пути решения проблем.

Добавим, ранее о намерении участвовать в конкурсе заявили Владимир Владимиров, которого поддерживает партия «Патриоты России», действующий мэр Эдхам Акбулатов при поддержке партия «Единая Россия».