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09:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Открыт прием документов от кандидатов в мэры Красноярска

Заявки будут принимать до 5 октября.

Открыт прием документов от кандидатов на пост мэра Красноярска. Заявки будут принимать до 5 октября.

Согласно порядку проведения конкурса, участвовать в нем могут граждане РФ возрастом от 21 года и старше, «не имеющие ограничения пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

Заявки будут принимать до 5 октября с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, с перерывом на обед с 12 до 14 часов по адресу ул. Карла Маркса, 93, каб. 114.

Кандидатам необходимо предоставить заявление на участие в, анкету участника, паспорт, документы об образовании, копию трудовой книжки, информацию о доходах, справку о судимости, а также две фотографии 3×4 см.

Кроме того, кандидаты в градоначальники должны предоставить программу своей работы на посту мэра и проект направлений развития Красноярска на ближайшие 5 лет. В этом документе должен содержаться анализ существующего социального и экономического положения города, а также предложены пути решения проблем.

Добавим, ранее о намерении участвовать в конкурсе заявили Владимир Владимиров, которого поддерживает партия «Патриоты России», действующий мэр Эдхам Акбулатов при поддержке партия «Единая Россия».

Конкурс по решению горсовета Красноярска состоится 11 октября.

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