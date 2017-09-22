Додон: об идее объединения с Румынией не может идти и речи

Источник: Sputnik.md

Он еще раз повторил свою принципиальную позицию: «Мы молдаване, у нас есть свой язык — молдавский, своя история — Молдовы».

«Никакая униря (объединения с Румынией — ред.), никакие утопические идеи, которые есть у некоторых, в Молдове не пройдут. Мы сохраним нашу страну — Молдову. Точка. Не будет никакого объединения», — сказал Додон во время «прямой линии».

В Молдове 2018 год объявлен президентом годом господаря Штефана чел Маре. Унионисты из Молдовы, ряды которых иссякли, что можно заметить невооруженным глазом на последних их манифестациях, заявляют о целой серии мероприятий, приуроченных к 100-летию вхождения Бессарабии в состав Королевской Румынии.

Додон ранее заявлял, что добьется принятия закона, запрещающего унионизм.

Что еще сказал президент во время «Прямой линии»

Несмотря на то, что в ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН участвую большей частью главы государства, министерство иностранных дел и евроинтеграции не довело до главы государства информацию о приглашении на эту встречу, заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.

«Правительство заблокировало эту информацию, чтобы использовать площадку ГА ООН в своих целях. Так же, как ранее МИДЕИ хотело блокировать мою встречу в (представитель ЕС по иностранным делам — ред.) Федерикой Могерини в Тегеране», — отметил Додон.

Он заявил, что будет настаивать на своем участии в заседании ГА ООН в следующем году. Увеличение количества рабочих мест в Молдове приведет к тому, что количество учащихся не будет более достигать того минимума, который есть сейчас, заявил в четверг президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии.

Высказывания об образовании

«В этом году в вузы Молдовы поступило только 17 тысяч человек, что в три раза меньше, чем 10 лет назад. А в первые классы пошло лишь 30 тысяч детей», — сообщил Додон.

По его словам, учителя в школах и преподаватели в университетах должны быть патриотами Молдовы, а не другого государства, «как это часто у нас бывает».

«Также нужно сохранить возможность для представителей немажоритарных этносов учиться на родном языке», — сказал президент.

Он добавил, что добьется отмены преподавания истории румын и введения преподавания истории Молдовы.

«Существуют учебники по истории Молдовы. Их нужно актуализировать и можно будет вводить в школьную программу. Нигде в мире не изучают историю соседнего государства. Румыния появилась в 1859 году, Молдова — в XIV веке», — объяснил Додон.

Он напомнил, что партия социалистов в 2017 году добилась отмены обязательной сдачи экзамена на степень бакалавра.