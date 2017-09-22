Смелое решение Назарбаева привело Казахстан к процветанию — госсекретарь США

Источник: 365info.kz

По инициативе США 21 сентября состоялось заседание Совета безопасности ООН на уровне министров на тему угрозы распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и систем его доставки.

В повестку дня вынесено обсуждение путей применения резолюций Совбеза ООН для предотвращения распространения ОМУ.

С обширным докладом выступил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который особо остановился на роли Казахстана в процессе глобального разоружения и нераспространения.

Он, в частности, отметил, что страна служит исключительным примером мудрости отказа от ядерного оружия.

Как отметил госсекретарь, в партнерстве с США Казахстан предпочел удалить со своей территории бывшее советское оружие и связанные с ним ядерные технологии и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства..



По мнению Тиллерсона, смелое решение руководства Казахстана существенно сократило угрозу попадания ядерного оружия, его компонентов, ядерных материалов и технологий двойного назначения в руки злоумышленников.

Ядерное оружие усложняет отношения с другими странами и создает риск просчета, несчастных случаев или распространения, считает он.

Госсекретарь подчеркнул, что действия Казахстана стали ключевым шагом в процессе вовлечения страны в сообщество наций. В результате избавления от ядерного оружия мир не смотрит на Казахстан как на потенциального ядерного агрессора или государство-изгой. Он не стал врагом своих ядерных соседей — России или Китая.

«Сегодня Казахстан находится в мире со своими соседями. Он развивает прочные торговые отношения. В этом году страна принимала международную выставку ЭКСПО-2017 в Астане, которая продемонстрировала источники энергии будущего и инвестиционные возможности Казахстана для участников со всего мира. Это современная страна, вносящая существенный вклад в региональный и международный мир и процветание. Казахстан только выиграл от своего решения, — цитирует госсекретаря пресс-служба Министерства иностранных дел РК. — В своей прежней профессиональной деятельности я много раз встречался с президентом Нурсултаном Назарбаевым и имел возможность расспросить его об этом решении. Он сказал мне, что никогда не сожалел о данном решении, а однажды подчеркнул: “Это лучшее, что я когда-либо сделал для нашей молодой страны”».

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении поблагодарил госсекретаря США за теплые слова в адрес нашей страны и главы государства.