Смелое решение Назарбаева привело Казахстан к процветанию — госсекретарь США
Нурсултан Назарбаев никогда не сожалел о решении отказаться от ядерного арсенала, рассказал Тиллерсон.
Нурсултан Назарбаев никогда не сожалел о решении отказаться от ядерного арсенала, рассказал Тиллерсон.
По инициативе США 21 сентября состоялось заседание Совета безопасности ООН на уровне министров на тему угрозы распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и систем его доставки.
В повестку дня вынесено обсуждение путей применения резолюций Совбеза ООН для предотвращения распространения ОМУ.
С обширным докладом выступил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который особо остановился на роли Казахстана в процессе глобального разоружения и нераспространения.
Он, в частности, отметил, что страна служит исключительным примером мудрости отказа от ядерного оружия.
Как отметил госсекретарь, в партнерстве с США Казахстан предпочел удалить со своей территории бывшее советское оружие и связанные с ним ядерные технологии и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве безъядерного государства..
По мнению Тиллерсона, смелое решение руководства Казахстана существенно сократило угрозу попадания ядерного оружия, его компонентов, ядерных материалов и технологий двойного назначения в руки злоумышленников.
Ядерное оружие усложняет отношения с другими странами и создает риск просчета, несчастных случаев или распространения, считает он.
Госсекретарь подчеркнул, что действия Казахстана стали ключевым шагом в процессе вовлечения страны в сообщество наций. В результате избавления от ядерного оружия мир не смотрит на Казахстан как на потенциального ядерного агрессора или
«Сегодня Казахстан находится в мире со своими соседями. Он развивает прочные торговые отношения. В этом году страна принимала международную выставку ЭКСПО-2017 в Астане, которая продемонстрировала источники энергии будущего и инвестиционные возможности Казахстана для участников со всего мира. Это современная страна, вносящая существенный вклад в региональный и международный мир и процветание. Казахстан только выиграл от своего решения, — цитирует госсекретаря
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в своем выступлении поблагодарил госсекретаря США за теплые слова в адрес нашей страны и главы государства.
Министр проинформировал участников об инициативах казахстанского лидера, выдвинутых во время открытия Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, а также подробно остановился на позиции Казахстана по ключевым аспектам международного разоружения и нераспространения.