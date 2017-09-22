Открывать частные школы на первых этажах жилых домов предлагают в РК

Источник: Sputniknews.kz

По ее информации, в стране сейчас работают 114 частных общеобразовательных школ. Согласно проведенному анализу, у родителей отмечается очень большой спрос на обучение детей в частных школах, отметила Садыкова.

По ее словам, родители на вопрос «Почему вы даете своих детей в частную школу» в основном отвечают, что там работают высокопрофессиональные кадры. Частные школы, в свою очередь, привлекают к себе учителей высокой зарплатой.

«Частные школы нужны в нашем государстве. Одним из ключевых барьеров ведения бизнеса являются повышенные требования СанПиН (Санитарные правила и нормы) и СНиП (Строительные нормы и правила)», — уверена она.

Эксперт отметила, что действующие СанПиН и СНиП, принятые еще в советское время, не дают должным образом развиться и в настоящее время создают большие препоны для развития частного сектора образования. По ее мнению, нужно внести изменения в санитарные и строительные нормы и правила в части облегчения требований к объектам образования.