ЛП потеряла еще одного депутата, Олег Огор покидает политформирование и фракцию

На своей странице в фейсбуке он написал, что лидеры партии в погоне за собственными интересами забыли о либеральных ценностях.



Огор также отметил, что продолжит деятельность в качестве независимого депутата, выступая за реализацию обещаний Либеральной партией в предвыборный период. Лидер либералов Михай Гимпу это решение не прокомментировал.



Накануне ряды Либеральной партии покинул и депутат Юрий Дырда. Две недели назад он объявил о выходе из фракции. Теперь формирование в парламенте представляют девять депутатов.