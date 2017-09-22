Губернатор Виктор Назаров пообещал наказывать чиновников рублём

Чтобы получить возможные преференции, бизнесменам приходится собирать чемоданы бумаг. На этом сделал акцент губернатор. Обойти эту процедуру не позволяет федеральное законодательство. Но местные чиновники должны помогать предпринимателям — вплоть до индивидуального сопровождения проектов. Этого потребовал глава региона на сегодняшнем заседании. Виктор Назаров также заявил, что хочет видеть в составе инвестиционного совета больше предпринимателей.