Губернатор Виктор Назаров пообещал наказывать чиновников рублём
Губернатор Виктор Назаров пообещал наказывать чиновников рублём за слабую инвестиционную деятельность. Об этом глава региона заявил сегодня на заседании инвестсовета.
Губернатор Виктор Назаров пообещал наказывать чиновников рублём за слабую инвестиционную деятельность. Об этом глава региона заявил сегодня на заседании инвестсовета.
Чтобы получить возможные преференции, бизнесменам приходится собирать чемоданы бумаг. На этом сделал акцент губернатор. Обойти эту процедуру не позволяет федеральное законодательство. Но местные чиновники должны помогать предпринимателям — вплоть до индивидуального сопровождения проектов. Этого потребовал глава региона на сегодняшнем заседании. Виктор Назаров также заявил, что хочет видеть в составе инвестиционного совета больше предпринимателей.
Новый состав инвестиционного Совета губернатор поручил сформировать до 29 сентября.
По словам министра экономики, из федерального ФРП предполагается получить кредитов на 800 миллионов рублей при пятипроцентной ставке — для поддержки предпринимателей — через региональный Фонд.