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10:28 (мск), источник: Вести Приморье

Депутаты Владивостока выбрали главу местной Думы

Первое заседание депутатов Думы Владивостока пятого созыва состоялось в пятницу, 22 сентября, при участии губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Источник: Вести Приморье

Традиционно на первом заседании Думы нового созыва депутаты определились с кандидатурой председателя. Из двух кандидатур, выставленных на голосование, большинство голосов набрал Андрей Брик, который теперь будет занимать пост спикера гордумы.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что Владивостоку уделяется постоянное внимание со стороны федерального центра и непосредственно президента России Владимира Путина. Именно поэтому с первых дней работы усилия депутатов Думы должны быть направлены на обеспечение социально-экономического развития города, защиту прав и законных интересов горожан.

Одна из важных задач, которую предстоит решить новому созыву Думы, — выборы главы администрации города в следующем году. Впервые мэр Владивостока будет избран на конкурсной основе.

«От результатов этих выборов зависит то, насколько динамично будет развиваться Владивосток, повышаться уровень жизни горожан. Я прошу вас отнестись максимально серьезно к этому вопросу», — подчеркнул губернатор, пожелав депутатам успехов, слаженной, эффективной работы на благо Владивостока и его жителей.

Напомним, в Единый день голосования в воскресенье, 10 сентября, участие в выборах депутатов в муниципальные Думы приняли почти 200 тысяч приморцев. Депутатов избирали в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах — Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

Во Владивостоке политическая партия «Единая Россия» набрала 40,59% голосов, на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 22,27%, партия ЛДПР — 11,63%, партии «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — менее 10%.

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