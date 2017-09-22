Пермский край вошел в группу лидеров по развитию сети МФЦ

Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в услуг в МФЦ, соответствие правилам организации деятельности центров «Мои документы» и т. д. Кроме того, в рейтинге учитывались результаты использования регионами различных систем мониторинга качества предоставления услуг. Напомним, пермяки могут оценить работу центров «Мои документы» несколькими способами, в том числе через сайт «Управляем вместе».



«Ежедневно многофункциональные центры обслуживают около 9 тысяч заявителей. Общее количество видов услуг превышает тысячу наименований. Наша приоритетная задача — сделать так, чтобы пользователь как можно меньше тратил время на получение услуги, совершая большинство действий через электронные сервисы», — озвучил основные цели МФЦ министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.



По результатам ежеквартальной оценки Минэкономразвития РФ, все регионы были разбиты по четырем уровням — от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности организации сети многофункциональных центров продемонстрировали 53 региона, набрав более 80 баллов из ста возможных. Пермский край вошел в группу лидеров и был отмечен на федеральном уровне.