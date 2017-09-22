Пермский край вошел в группу лидеров по развитию сети МФЦ
По итогам второго квартала 2017 года, Пермский край вновь вошел в группу лидеров с наиболее высокой эффективностью организации сети многофункциональных центров (МФЦ).
По итогам второго квартала 2017 года, Пермский край вновь вошел в группу лидеров с наиболее высокой эффективностью организации сети многофункциональных центров (МФЦ).
Об итогах рейтинга сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме центров государственных и муниципальных услуг в Калининградской области.
Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в услуг в МФЦ, соответствие правилам организации деятельности центров «Мои документы»
«Ежедневно многофункциональные центры обслуживают около 9 тысяч заявителей. Общее количество видов услуг превышает тысячу наименований. Наша приоритетная задача — сделать так, чтобы пользователь как можно меньше тратил время на получение услуги, совершая большинство действий через электронные сервисы», — озвучил основные цели МФЦ министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, слова которого приводит
По результатам ежеквартальной оценки Минэкономразвития РФ, все регионы были разбиты по четырем уровням — от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности организации сети многофункциональных центров продемонстрировали 53 региона, набрав более 80 баллов из ста возможных. Пермский край вошел в группу лидеров и был отмечен на федеральном уровне.