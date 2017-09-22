Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Экс-муж обидел и возмутил Максакову своим решением - СМИ
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Лавров не едет на заседание в Киев: СМИ о причинах
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский край вошел в группу лидеров по развитию сети МФЦ

По итогам второго квартала 2017 года, Пермский край вновь вошел в группу лидеров с наиболее высокой эффективностью организации сети многофункциональных центров (МФЦ).

Об итогах рейтинга сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме центров государственных и муниципальных услуг в Калининградской области.

Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в услуг в МФЦ, соответствие правилам организации деятельности центров «Мои документы» и т. д. Кроме того, в рейтинге учитывались результаты использования регионами различных систем мониторинга качества предоставления услуг. Напомним, пермяки могут оценить работу центров «Мои документы» несколькими способами, в том числе через сайт «Управляем вместе».

«Ежедневно многофункциональные центры обслуживают около 9 тысяч заявителей. Общее количество видов услуг превышает тысячу наименований. Наша приоритетная задача — сделать так, чтобы пользователь как можно меньше тратил время на получение услуги, совершая большинство действий через электронные сервисы», — озвучил основные цели МФЦ министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

По результатам ежеквартальной оценки Минэкономразвития РФ, все регионы были разбиты по четырем уровням — от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности организации сети многофункциональных центров продемонстрировали 53 региона, набрав более 80 баллов из ста возможных. Пермский край вошел в группу лидеров и был отмечен на федеральном уровне.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Это девочки, а у вас они похожи на заключенных»
Селитру придержали на границе
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Подробности: как российские военные прорвали окружение в Сирии
Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь