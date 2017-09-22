Филип: хотим корректных дебатов по выводу иностранных военных
КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik.
КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik.
Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет.
Премьер Молдовы в ходе встречи обратился к Лайчаку с просьбой включить этот вопрос в повестку заседания.
«Мы не хотим политизировать эту тему. Корректные и транспарентные дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи позволят найти жизнеспособные решения для урегулирования приднестровского конфликта», — сказал Филип.
Накануне у молдавского премьера состоялись дискуссии с главой Евросовета Дональдом Туском, с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Ханом, а также с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.
Кроме того, премьер поднял вопрос интенсификации экономических отношении и двустороннего сотрудничества в ходе встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, главой Словакии Андреем Киской и главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили.
Также глава правительства, по его словам, обращался к собеседникам за поддержкой по вопросу включения в повестку заседания сессии ГА ООН вопроса о выводе из Молдовы иностранных военных.