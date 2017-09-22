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10:39 (мск), источник: Noi.md

Киркэ: Экономика Республики Молдова находится в затишье

Экономика Республики Молдова находится в затишье. Стабилизация наступила после периода кризисов и серьёзного спада для национальной экономики.

Источник: Noi.md

Об этом заявил директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в ходе передачи «Fabrika» на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, в настоящее время объем депозитов в банках в два раза превышает объем кредитов, и это означает, что банки полны ликвидности, но нет экономических проектов, в которых можно было бы инвестировать.

И вернулся основной источник экономического роста — денежные переводы после стагнации в Российской Федерации и переориентации некоторых мигрантов в страны Европейского союза. Эта динамика началась в середине прошлого года, и традиционно август является кульминацией, когда был зарегистрирован и рекорд — 178 млн долларов
Роман Киркэ

Ссылаясь на кредит, предлагаемый Румынией Республике Молдова, аналитик Виктор Гурэу сказал, что если в 2016 году транш в 60 миллионов был как братская помощь, оказанная Молдове, то на данный момент, третий транш из этого кредита является больше поддержкой для возможного скачка национальной экономики, в случае, если управление процессами будет правильным и последовательным, и в рамках прагматичной стратегии развития.

В то же время, Виктор Гурэу заявил, что есть позитивные сигналы не только в отношении улучшения экономической ситуации в стране, но и в отношении уровня восприятия граждан.

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