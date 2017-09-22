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10:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

И.о. главы Красноярска провел онлайн-конференцию с горожанами

За полтора часа Эдхаму Акбулатову поступило 70 обращений.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

И.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов провел онлайн-конференцию с горожанами.

На большинство вопросов Акбулатов ответил сразу. Как выяснилось, авторов некоторых обращений Эдхам Шукреевич знает лично и не первый год. Среди тем волнующих горожан традиционно лидирует экология. Затем идут затянувшиеся дорожные ремонты, жилищные проблемы, состояние проекта «Миллионному городу — миллион деревьев», недостатки уличного освещения.

По словам и.о. мэра жизнь красноярцев все же состоит не только из проблем. Город досрочно справился с Программой по переселению из ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры получили больше 1400 семей. Дорожная сеть в столице края неуклонно растет и составляет уже более 15 млн кв метров. Запущены новые троллейбусные и автобусные маршруты. Серьезных успехов удалось достичь и в бюджетной политике. Система электронных торгов сэкономила городу только в прошлом году пол миллиарда рублей. Серьезно сдвиг произошел в решении проблемы мест в детских садах. Отремонтировано и построено 47 дошкольных заведений. Создано 3000 новых учебных мест для школьников.

Резюмируя итоги конференции Эдхам Акбулатов горожан готовится к приближающейся торжественной дате — 400-летию Красноярска:

«В рамках подготовки к юбилею мы все вместе могли бы реализовать целый комплекс мероприятий и проектов. Они должны касаться создания новых мест отдыха, инфраструктурных объектов социального значения: школ, детских садов, библиотек, объектов культуры. Безусловно, нам важно будет построить современные магистрали непрерывного движения. Отмечу, что администрация города, совместно с депутатами Законодательного Собрания края уже приступила к формированию предложений в рамках такой комплексной, масштабной программы».

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