И.о. главы Красноярска провел онлайн-конференцию с горожанами

На большинство вопросов Акбулатов ответил сразу. Как выяснилось, авторов некоторых обращений Эдхам Шукреевич знает лично и не первый год. Среди тем волнующих горожан традиционно лидирует экология. Затем идут затянувшиеся дорожные ремонты, жилищные проблемы, состояние проекта «Миллионному городу — миллион деревьев», недостатки уличного освещения.

По словам и.о. мэра жизнь красноярцев все же состоит не только из проблем. Город досрочно справился с Программой по переселению из ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры получили больше 1400 семей. Дорожная сеть в столице края неуклонно растет и составляет уже более 15 млн кв метров. Запущены новые троллейбусные и автобусные маршруты. Серьезных успехов удалось достичь и в бюджетной политике. Система электронных торгов сэкономила городу только в прошлом году пол миллиарда рублей. Серьезно сдвиг произошел в решении проблемы мест в детских садах. Отремонтировано и построено 47 дошкольных заведений. Создано 3000 новых учебных мест для школьников.