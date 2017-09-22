И.о. главы Красноярска провел онлайн-конференцию с горожанами
За полтора часа Эдхаму Акбулатову поступило 70 обращений.
За полтора часа Эдхаму Акбулатову поступило 70 обращений.
И.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов провел
На большинство вопросов Акбулатов ответил сразу. Как выяснилось, авторов некоторых обращений Эдхам Шукреевич знает лично и не первый год. Среди тем волнующих горожан традиционно лидирует экология. Затем идут затянувшиеся дорожные ремонты, жилищные проблемы, состояние проекта «Миллионному городу — миллион деревьев», недостатки уличного освещения.
По словам и.о. мэра жизнь красноярцев все же состоит не только из проблем. Город досрочно справился с Программой по переселению из ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры получили больше 1400 семей. Дорожная сеть в столице края неуклонно растет и составляет уже более 15 млн кв метров. Запущены новые троллейбусные и автобусные маршруты. Серьезных успехов удалось достичь и в бюджетной политике. Система электронных торгов сэкономила городу только в прошлом году пол миллиарда рублей. Серьезно сдвиг произошел в решении проблемы мест в детских садах. Отремонтировано и построено 47 дошкольных заведений. Создано 3000 новых учебных мест для школьников.
Резюмируя итоги конференции Эдхам Акбулатов горожан готовится к приближающейся торжественной дате — 400-летию Красноярска:
«В рамках подготовки к юбилею мы все вместе могли бы реализовать целый комплекс мероприятий и проектов. Они должны касаться создания новых мест отдыха, инфраструктурных объектов социального значения: школ, детских садов, библиотек, объектов культуры. Безусловно, нам важно будет построить современные магистрали непрерывного движения. Отмечу, что администрация города, совместно с депутатами Законодательного Собрания края уже приступила к формированию предложений в рамках такой комплексной, масштабной программы».