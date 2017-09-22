Игорь Лукашев возглавил администрацию Симферополя

По решению конкурсной комиссии на рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры на замещение должности главы администрации Симферополя: председателя Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игоря Лукашева и генерального директора «Крымской информационной компании» Максима Николаенко.
Депутаты заслушали представленные кандидатами программы социально-экономического развития города, после чего приступили к голосованию. В нем приняли участие 30 народных избранников, 29 из которых поддержали кандидатуру Лукашева.
Пост главы администрации Симферополя стал вакантным в конце августа этого года, когда предыдущий руководитель города Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.
21 сентября в горсовете состоялся конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы, в котором приняли участие 9 кандидатов. Его победителями стали Игорь Лукашев и Максим Николаенко.