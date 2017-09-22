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10:38 (мск), источник: РИА Крым

Игорь Лукашев возглавил администрацию Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости (Крым). Депутаты Симферопольского горсовета назначили главой администрации крымской столицы депутата парламента Республики Игоря Лукашева. Такое решение принято на сессии горсовета в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

По решению конкурсной комиссии на рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры на замещение должности главы администрации Симферополя: председателя Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игоря Лукашева и генерального директора «Крымской информационной компании» Максима Николаенко.

Депутаты заслушали представленные кандидатами программы социально-экономического развития города, после чего приступили к голосованию. В нем приняли участие 30 народных избранников, 29 из которых поддержали кандидатуру Лукашева.

Пост главы администрации Симферополя стал вакантным в конце августа этого года, когда предыдущий руководитель города Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

21 сентября в горсовете состоялся конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы, в котором приняли участие 9 кандидатов. Его победителями стали Игорь Лукашев и Максим Николаенко.

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