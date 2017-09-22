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15:18 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Мандаты депутатов Заксобрания Кубани вручили 35 парламентариям нового созыва

Краснодар, 22 сентября, KrasnodarMedia. Народные избранники Заксобрания Кубани (ЗСК) шестого созыва в ходе очередного заседания избиркома Краснодарского края получили депутатские удостоверения.

Источник: KrasnodarMedia.su

Мандаты вручили 35 парламентариям. К новым обязанностям они приступят в конце месяца, на первой сессии краевого парламента. Ранее удостоверения получили депутаты, избранные в ЗСК по одномандатным округам, сообщает ИА KrasnodraMedia со ссылкой на избирком Краснодарского края.

Открывая заседание, председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко отметил, что на предыдущем заседании всеми членами комиссии был подписан протокол избирательной комиссии Краснодарского края о результатах выборов по краевому избирательному округу.

— Все кандидаты подтвердили свое желание быть депутатами в Законодательном собрании края, а также представили документы, подтверждающие, что сложили все полномочие, не совместимые с таким статусом, — сообщил Алексей Черненко.

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края вручил депутатам удостоверения об избрании.

На заседании комиссии единогласно принято постановление, устанавливающее общие результаты выборов в краевой парламент.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, Владимир Жириновский и Николай Осадчий, избранные по краевым спискам ЛДПР и КПРФ в Законодательное собрание Кубани (ЗСК) отказались от мандатов депутатов в пользу однопартийцев. Депутат Госдумы от Краснодарского края (КПРФ) Николай Осадчий отказался от мандата в пользу следующего в краевом списке партии кандидата — Ивана Жилищикова. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский уступил депутатское кресло в ЗСК также следующему в списке Мурату Напсо — племяннику депутата Госдумы Юрия Напсо, возглавляющему сочинское местное отделение партии.

Напомним, выборы депутатов краевого парламента шестого созыва прошли в Краснодарском крае 10 сентября. В этот раз депутатский корпус для оптимизации расходов на деятельность власти был сокращен со 100 до 70 депутатских мест. Половина мандатов достанется парламентариям, избранным по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Барьер прохождения в Заксобрание был снижен с 7% до 5%.

По итогам выборов, с учетом избранных по одномандатным округам депутатов, «Единая Россия» получила 60 мест в Заксобрании Кубани, КПРФ и ЛДПР — по три, «Справедливая Россия» и «Партия роста» — по одному. Еще два места займут самовыдвиженцы.

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