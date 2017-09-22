Воронежский губернатор раскритиковал развитие внутреннего туризма

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 21 сентября, в региональном правительстве прошло совещание, посвящённое туристической отрасли. Обсудили вопросы, связанные с туристическим и инвестиционным потенциалом области и историческими достопримечательностями.

По словам губернатора Алексея Гордеева, возможности региона в сфере туризма используется не в полном объёме.

— Тема туризма сегодня актуальна, внутренний туризм развивается, в каком-то смысле мы даже идем с опережением. К примеру, развита гостиничная инфраструктура, — отметил глава региона. — Что касается маршрутов и объектов, по которым может поехать турист, то здесь мы вместе с муниципалитетами недорабатываем.

Алексей Гордеев рекомендовал составить первоочередной план действий, который будет реализовываться совместно с муниципалитетами и бизнес сообществом.

— От плана мы должны перейти к программе по поддержке и развитию туристических маршрутов и объектов, — добавил глава региона. — Необходимо включить в эту работу представителей аэропорта, железных дорог, автотранспортных предприятий, гостиничного бизнеса.

Губернатор отметил, что совместные мэры должны быть направлены на увеличение туристического потока. Он поручил профильным чиновникам подготовить отчёт, посвящённый этому вопросу.