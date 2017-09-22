Посол Польши Влодзимеж Марчиняк приехал в Иркутск восстанавливать экономические отношения

Источник: Вести Иркутск

После 2014 года товарооборот между странами упал. Иностранные гости решили изменить эту тенденцию, начав с регионов.

В составе дипломатической миссии — экономисты и крупные предприниматели из Польши. Их встретили бизнесмены Прибайкалья. Стороны обсуждали новые площадки для ведения торговли. Сибиряки отметили, что область готова к партнёрству, особенно в плане размещения мощных производств, требующих больших энергоресурсов — благодаря дешёвой электроэнергии в регионе. В желаниях участники встречи сошлись — и польские, и российские предприниматели надеются на скорейшую отмену санкций.

— Бизнес приспосабливается к этим условиям и находит новые площадки для освоения. Моя задача как посла — помогать в этом. Отношение властей Иркутской области очень доброжелательно по отношению к экономически взаимовыгодным отношениям, — говорит чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Москве Влодзимеж Марчиняк.