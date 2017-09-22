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10:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Акционирование санаториев республики будет способствовать привлечению инвесторов — Рустэм Хамитов

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Приватизация республиканских санаториев будет способствовать росту их инвестиционной привлекательности. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил в интервью российскому журналу «Здравницы».

По словам руководителя региона, процесс преобразования государственных унитарных предприятий, которыми сейчас являются санатории, в акционерные общества должен завершиться до конца года.

— При этом санатории не будут проданы или переданы в частные руки, поскольку они выполняют важную социальную функцию в плане реабилитации наших ветеранов, инвалидов, оздоровления жителей республики, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Акционирование будет способствовать привлечению инвесторов, готовых вкладывать ресурсы в строительство новых корпусов, расширение спектра медицинских услуг, позволит повысить эффективность работы самих учреждений.

Глава республики сообщил, что в настоящее время уже обсуждается крупный инвестиционный проект с участием частного бизнеса по строительству в одном из санаториев двух новых корпусов на 200 мест с объемом финансирования около 500 млн руб.

В числе других способов повышения инвестпривлекательности здравниц Рустэм Хамитов назвал привлечение в отрасль современных высококвалифицированных специалистов — от управленцев до маркетологов, а также развитие курортного маркетинга.

— Необходимо расширять спектр услуг с учётом реальных потребностей населения. Большинство людей приезжают в санатории не только лечиться, но и отдыхать. Поэтому нужно развивать инфраструктуру отдыха и развлечений, чтобы каждый мог найти занятие по своим желаниям и потребностям, — отметил Рустэм Хамитов. — Но это те частности, которые не могут и не должны затмевать главного: в плане уникальных природных лечебных факторов, качества оздоровления, квалификации врачей, уровня организации отдыха наши санатории — лучшие в стране.

Напомним, что в этом году Ассоциация оздоровительного туризма и рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») впервые подготовили рейтинг «ТОП-100 российских здравниц», в который вошли сразу семь санаторно-курортных организаций Башкортостана, причём возглавил этот список санаторий «Янган-Тау». Кроме того, республика заняла четвёртое место среди регионов по объёму выручки.

Полный текст интервью опубликован на официальном сайте Главы Башкортостана.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Чернов
честно сказать дешевле в Турцию слетать чем в Башкирии отдыхать.
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