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11:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Приход скоростного Интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом

Это вопрос геополитики, уверен министр Николай Никифоров.

Источник: РИА "Новости"

Запуск высокоскоростного доступа к интернету в Норильске министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров считает подвигом российских связистов. Об этом министр написал 22 сентября в своем микроблоге в Twitter.

«22 сентября 2017 г. скоростной интернет торжественно приходит в Норильск (население 180 тыс.). И это настоящий подвиг российских связистов!», — заявил Никифоров, добавив, что это — «событие, которого мы вместе ждали несколько лет».

Глава Минкомсвязи сообщил, что когда приступил к работе в должности министра в 2012 году, самым крупным населенным пунктом России без подключения к интернету по оптической линии был Якутск, с населением более 300 тыс жителей.

«За 5 лет подключили и Якутск (300 тыс), и Магадан (92 тыс), и Петропавловск-Камчатский (180 тыс), и Салехард (48 тыс) и десятки других городов», — отметил Николай Никифоров.

Министр подчеркнул, что для обеспечения высокоскоростным интернетом в прокладку кабеля от Уренгоя до Норильска в сложных условиях (особенно это касается перехода через Енисей) «Норильский никель» инвестировал 2,5 млрд рублей.

После подключения Норильска по оптике следующим крупнейшим населенным пунктом РФ без наземного интернет кабеля стал чукотский Анадырь с населением 15 тыс. человек.

«Да, это недёшево, но Россия должна обязательно проложить оптический кабель до #Анадырь #Чукотка. Это не экономика, это политика и геополитика», — заявил министр.

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