Макей: Минск предоставит площадку для переговоров глобальным игрокам

Источник: Sputnik.by

Чтобы поставить точку в «холодной войне», белорусская сторона предлагает Минск в качестве площадки для переговорного процесса, сказал в своем выступлении глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Президент Республики Беларусь выступил с инициативой проведения нового переговорного процесса по аналогии с Хельсинским процессом 70-х годов, напомнил министр.

Однако в новом переговорном процессе важно понимание всех проблем и угроз, которые сегодня актуальны для всех, поэтому необходимо говорить о своеобразном расширении и переосмыслении этого формата, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные игроки, прежде всего, Китай, Россия, США, государства Европейского союза начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений Владимир Макей

Республика Беларусь со своей стороны готова представить площадку для процесса, подчеркнул министр.

«Мы готовы выполнить эту задачу также ответственно, как Беларусь это делает на протяжении последних лет в рамках усилий по урегулированию кризиса в Украине», — отметил Макей.