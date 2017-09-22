Мандаты новым депутатам омского горсовета вручат без торжеств
Уже в среду, 27 сентября, состоится первое заседание Омского городского Совета шестого созыва.
Уже в среду, 27 сентября, состоится первое заседание Омского городского Совета шестого созыва.
При этом удостоверения депутатов избранные в горсовет еще не получили. Как стало известно «СуперОмску», вручение мандатов произойдет прямо на заседании, перед обсуждением основной повестки. При этом депутаты получат временные удостоверения — постоянные же будут готовы в течение месяца.
Вручать мандаты будет представитель городской избирательной комиссии. Заседание начнется в 10:00.
На первом пленарном заседании будет выбран председатель горсовета, его заместители, утвержден состав шести профильных комитетов, а также внесены изменения в порядок избрания мэра Омска в связи с появлением пятой партии в городском парламенте.