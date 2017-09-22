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11:45 (мск), источник: СуперОмск

Мандаты новым депутатам омского горсовета вручат без торжеств

Уже в среду, 27 сентября, состоится первое заседание Омского городского Совета шестого созыва.

При этом удостоверения депутатов избранные в горсовет еще не получили. Как стало известно «СуперОмску», вручение мандатов произойдет прямо на заседании, перед обсуждением основной повестки. При этом депутаты получат временные удостоверения — постоянные же будут готовы в течение месяца.

Вручать мандаты будет представитель городской избирательной комиссии. Заседание начнется в 10:00.

На первом пленарном заседании будет выбран председатель горсовета, его заместители, утвержден состав шести профильных комитетов, а также внесены изменения в порядок избрания мэра Омска в связи с появлением пятой партии в городском парламенте.

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