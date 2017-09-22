Мандаты новым депутатам омского горсовета вручат без торжеств

При этом удостоверения депутатов избранные в горсовет еще не получили. Как стало известно «СуперОмску», вручение мандатов произойдет прямо на заседании, перед обсуждением основной повестки. При этом депутаты получат временные удостоверения — постоянные же будут готовы в течение месяца.