Мирзиёев выразил соболезнования народу Мексики

Источник: Podrobno.uz

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о разрушительном землетрясении в Мексике, приведшем к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в послании.

Глава нашего государства выразил искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки всему мексиканскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим, сообщила пресс-служба МИДа.

Напомним, что общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, превысило 200 человек. Ранее называлась цифра в 248 человек, однако после уточнений она была снижена до 225.