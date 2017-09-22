Мирзиёев выразил соболезнования народу Мексики
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание главе Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание главе Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.
«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о разрушительном землетрясении в Мексике, приведшем к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в послании.
Глава нашего государства выразил искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки всему мексиканскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим, сообщила
Напомним, что общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, превысило 200 человек. Ранее называлась цифра в 248 человек, однако после уточнений она была снижена до 225.
Власти сообщают, что в столице разрушены десятки домов. По меньшей мере 30 человек, большинство из которых дети, погибли в разрушившемся здании средней школы в Мехико, сообщили местные СМИ. Всего от землетрясения пострадали 209 школ, из них 15 были серьезно разрушены.