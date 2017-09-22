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11:50 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев выразил соболезнования народу Мексики

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание главе Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

Источник: Podrobno.uz

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о разрушительном землетрясении в Мексике, приведшем к многочисленным человеческим жертвам», — говорится в послании.

Глава нашего государства выразил искренние соболезнования и передал слова сочувствия и поддержки всему мексиканскому народу, а также родным и близким погибших и пострадавшим, сообщила пресс-служба МИДа.

Напомним, что общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, превысило 200 человек. Ранее называлась цифра в 248 человек, однако после уточнений она была снижена до 225.

Власти сообщают, что в столице разрушены десятки домов. По меньшей мере 30 человек, большинство из которых дети, погибли в разрушившемся здании средней школы в Мехико, сообщили местные СМИ. Всего от землетрясения пострадали 209 школ, из них 15 были серьезно разрушены.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ольга Ольгаa
Ужасная трагедия
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