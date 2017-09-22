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12:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пырин отказался комментировать неудачу Носова

На выборах руководства гордумы.

Новый спикер думы Нижнего Тагила седьмого созыва Алексей Пырин не стал комментировать провал протеже действующего мэра города Сергея Носова на выборах руководства местного парламента, которые состоялись 21 сентября.

Гордуму возглавили промышленники: спикером стал директор НТМК по персоналу Алексей Пырин, его замом выбрали главного инженера вагоносборочного производства УВЗ Игоря Базилевича.

Между тем, на главный думский пост свою креатуру лоббировал градоначальник Сергей Носов. Он выдвинул директора МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрея Обельчака, которого в кулуарах называют одним из членов «городской команды».

Ранее основным претендентом на пост председателя называли другого ставленника Носова — руководителя аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленду. Но он в начале этой недели отказался от депутатских корочек, которые достались ему по итогам выборов по единому избирательному округу.

Кандидатуру же Алексея Пырина на место председателя думы выдвинул бывший вице-спикер парламента Леонид Мартюшев. Его инициативу поддержали единороссы от градообразующих предприятий Нижнего Тагила — НТМК и УВЗ.

Получается, что нехотя Алексей Пырин перешел дорогу мэру Путинграда. Но он считает, что с администрацией найдет общий язык, и нижнетагильские чиновники не будут вставлять палки в колеса депутатам. Тем более, что это третий его созыв в местном парламенте.

«Должна быть одна команда, все должны работать на общий результат. Противоречий у нас нет. Говорят, что думу возглавили промышленники, которые будут лоббировать лишь интересы предприятий, — это не правда. Я и вице-спикер — это, в первую очередь, кандидаты от депутатов, выбранных населением Нижнего Тагила. И мы будем делать все, что нужно самим тагильчанам», — сказал «Уралинформбюро» спикер думы Нижнего Тагила Алексей Пырин.

Теперь депутату предстоит уволиться с должности директора по персоналу в НТМК.

«Жалко уходить, конечно, столько лет отработал. Но в парламенте другие задачи, они интереснее. Тем более, что это работа на благо города и тагильчан. Да и когда-то нужно все менять», — пояснил Пырин.

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