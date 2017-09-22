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12:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд оштрафовал главу поселения в Челябинской области

ЮРЮЗАНЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Мировой суд оштрафовал главу Юрюзани на 3 тысячи рублей. Наказание чиновнику назначено за отсутствие на официальном сайте информации о перевозках по муниципальным маршрутам, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Нарушение обнаружилось в ходе проверки прокуратуры. В отношении главы Юрюзани возбудили административное дело по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом).

Кроме главы муниципалитета, за указанные нарушения наказали его зама: чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Магнитогорске владельцам маршруток, осуществлявшим нелегальные перевозки, запретили продолжать работу. Кроме того, каждому из бизнесменов назначили штраф в размере 55 тысяч рублей.

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