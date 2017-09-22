Суд оштрафовал главу поселения в Челябинской области

Нарушение обнаружилось в ходе проверки прокуратуры. В отношении главы Юрюзани возбудили административное дело по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом).
Кроме главы муниципалитета, за указанные нарушения наказали его зама: чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Магнитогорске владельцам маршруток, осуществлявшим нелегальные перевозки, запретили продолжать работу. Кроме того, каждому из бизнесменов назначили штраф в размере 55 тысяч рублей.