Суд оштрафовал главу поселения в Челябинской области

Нарушение обнаружилось в ходе проверки прокуратуры. В отношении главы Юрюзани возбудили административное дело по части 2 статьи 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом).

Кроме главы муниципалитета, за указанные нарушения наказали его зама: чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.