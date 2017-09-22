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12:35 (мск), источник: Интерфакс

Уральские регионы сформируют общую туристическую концепцию

Челябинск. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская и Челябинская области будут совместно развивать промышленный и военно-патриотический туризм в рамках единой туристской дестинации под условным названием «Урал».

В пресс-службе министерства культуры Челябинской области сообщили в пятницу агентству «Интерфакс-Урал», что с этой целью разрабатывается единая концепция, которую предполагается включить в федеральную целевую программу по развитию туризма на 2019−2025 гг.

Промышленный туризм планируется развивать в территориях, где имеются действующие предприятия различных отраслей (металлургии, машиностроения, легкой промышленности, оружейного производства и предприятия народных художественных промыслов).

«При каждом объекте необходимо разработать грамотно выстроенную инфраструктуру, так как промышленный туризм — это не только предприятия и заводы, но и комфортное размещение и качественный сервис», — пояснили агентству в Минкультуры.

Также в концепцию войдут маршруты, связанные с достопримечательными местами регионов. Например, заповедник «Аркаим» или Урочище «Пороги».

На прошедшем в сентябре совете УрФО по туризму предложение присоединиться к работе по развитию промышленного туризма прозвучало в адрес других уральских регионов.

«Мы предложили любому региону Урала войти в данный кластер как самостоятельный субъект и быть включенным в федеральную программу. Либо принять участие в развитии кластера частично, предоставив свои объекты промышленного туризма для включения в межрегиональные маршруты», — сообщили в министерстве.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в 2017 году является председателем Совета УрФО по туризму.

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