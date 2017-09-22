Жуков отказался управлять Омском

Источник: РИА "Новости"

В связи с увеличением числа партий в 6-м созыве горсовета, комиссию тоже пополнят новые лица. Так, в состав комиссии войдет единственный представитель партии «Коммунисты России» в горсовете, ведущий «12 канала» Владимир Казанин.

Любопытно, что Казанин участвовал в первом конкурсном отборе на мэра города. Сейчас «СуперОмск» решил узнать, не имеет ли аналогичных амбиций лидер омского регионального отделения партии «Коммунисты России» Владимир Жуков, ведь теперь можно рассчитывать на поддержку однопартийца из комиссии.

Однако Владимир Жуков свое участие в конкурсном отборе категорически отрицает.

«Нет, я никогда не ставил перед собой цель стать мэром Омска», — заявил в беседе с корреспондентом «СуперОмска» Владимир Жуков.