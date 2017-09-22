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13:07 (мск), источник: Известия

Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов до 2,5 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сумму штрафа в размере от 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. за невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участником дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, но не являющимися водителями транспортных средств, сообщает «ТВ Центр».

Отмечается, что необходимость усиления административной ответственностью за данные нарушения ПДД связана с неэффективностью действующих норм. Кроме того, законопроект способствует повышению безопасности дорожного движения.

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13:42 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
валерий кругляков
от куда то надо пополнять бюджет ГД
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