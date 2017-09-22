Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов

Таким образом, предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить сумму штрафа в размере от 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. за невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участником дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, но не являющимися водителями транспортных средств, сообщает «ТВ Центр».