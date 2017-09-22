Заместитель Дубровского отчитал недобросовестных застройщиков

Речь идет о следующих компаниях: «Фирма Челябстройподрядчик», «РегионПроект», «Проект Парковый 1″, «Инман» и «УралСтрой».

Председатель рабочей группы по проблемам челябинских дольщиков, вице-губернатор Сергей Шаль настоятельно рекомендовал инвестору Александру Сребрянскому, представляющему интересы группы компаний, проводить регулярные встречи с дольщиками проблемных домов и размещать информацию о ходе строительства и итогах встреч на сайтах организаций.

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«Актуализированный график достройки домов должен быль предоставлен застройщиками до конца сентября», — подчеркнул заместитель губернатора.

Также на заседании выступил представитель компании «Гринфлайт» Кирилл Кочкин. По его словам, в настоящий момент шесть сданных домов в микрорайоне «Академ Riverside» активно заселяются. 936 семей получили возможность въехать в новые квартиры и оформить право собственности на них.

До конца 2017 года в микрорайоне «Академ Riverside» будут введены в эксплуатацию еще пять домов (строительные номера 1, 4, 7, 40, 54). Свою жилплощадь получат еще 1270 семей дольщиков.

Таким образом, до конца текущего года «Гринфлайт» удовлетворит потребности более 2 тысяч 200 участников долевого строительства. Это половина всех обманутых дольщиков компании на начало 2017 года. Еще девять домов будут сданы в 2018 году.

Кроме того, 372 семьям предложат заменить объекты долевого участия. Один дом из «дорожной карты» введен в эксплуатацию в Миассе. Застройщиком объекта является «Жилищная инвестиционная корпорация».

Свои квартиры получили 60 семей. Хорошие новости есть также для дольщиков ООО «Речелстрой». 18 сентября решением суда не был продлен арест земельных участков компании. Строительство теперь может быть продолжено.

Кроме того, 25 и 29 сентября пройдут аукционы по продаже четырех участков, принадлежащих компании. Вырученные средства пойдут на достройку четырех домов в микрорайоне «Чурилово Lake City».

«Для земли, выставленной на аукцион, обозначена минимальная продажная цена — 170 миллионов рублей. Заинтересованные в покупке этих участков лица уже есть», — пояснил председатель рабочей группы, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Работы на объектах планируется возобновить в октябре 2017, а ввести в эксплуатацию — в марте 2018 года. В свою очередь, средства от продажи свободных квартир в этих домах пойдут на продолжение строительства еще двух домов. Они будут сданы к концу следующего года. Также стало известно, что полномочия по достройке домов ООО «Речелстрой» переходят к другой компании.