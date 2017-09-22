В ЮУрГАУ после обысков уволили двух руководителей

В Южно-Уральском государственном аграрном университете после обысков, прошедших на днях, лишились руководящих постов два сотрудника.

Проректор по взаимодействию с целевыми аудиториями вуза Дмитрий Филиппов отказался назвать фамилии специалистов. «В соответствии с пунктом 1 статьи 3 федерального закона “О персональных данных” под персональными данными понимается информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Таким образом, информация о месте работы гражданина относится к персональным данным. В связи с этим, университет не предоставляет информацию о персональных данных его работников без их согласия», — заявил «Уралинформбюро» Филиппов.

Он добавил, что не будет комментировать информацию о внутренних проверках в университете.