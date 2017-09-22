Сын первого вице-губернатора Новоселова по-тихому уволился из облправительства

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что сын первого вице-губернатора Омской области Роман Новоселов больше не работает заместителем директора по общим вопросам в управлении дорожного хозяйства.

Как сообщил порталу Om1.ru руководитель главного управления информационной политики Станислав Сумароков, Новоселов младший уволился.

— Роман Новоселов не работает в управлении дорожного хозяйства. Он перешел в другую госструктуру, — пояснил Сумароков.

Новое место работы сына высокопоставленного чиновника не известно.

Отметим, что прокуратура Омской области обратила внимание на семейный подряд, когда первый вице-губернатор Андрей Новоселов получил кураторство над министерством строительства и ЖКК. Однако позже была распространена информация, что такое положение дел не противоречит закону.

Напомним, что 6 июля прошлого года из мэрии Омска ушел директор департамента строительства Сергей Козубович, проработавший в этой должности 11 лет. Глава ведомства не согласился с позицией прокуратуры, вынуждавшей его уволить дочь Александру, трудившуюся в департаменте.