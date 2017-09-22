Сын первого вице-губернатора Новоселова по-тихому уволился из облправительства
Роман Новоселов нашел новое место работы в госструктуре.
Роман Новоселов нашел новое место работы в госструктуре.
Сегодня, 22 сентября, стало известно, что сын первого
Как сообщил порталу Om1.ru руководитель главного управления информационной политики Станислав Сумароков, Новоселов младший уволился.
— Роман Новоселов не работает в управлении дорожного хозяйства. Он перешел в другую госструктуру, — пояснил Сумароков.
Новое место работы сына высокопоставленного чиновника не известно.
Отметим, что прокуратура Омской области обратила внимание на семейный подряд, когда первый
Напомним, что 6 июля прошлого года из мэрии Омска ушел директор департамента строительства Сергей Козубович, проработавший в этой должности 11 лет. Глава ведомства не согласился с позицией прокуратуры, вынуждавшей его уволить дочь Александру, трудившуюся в департаменте.
Именно поэтому такой избирательный подход к сотрудникам мэрии и облправительства до последнего времени казался странным.