Новый мэр Симферополя «сверит часы» с главой Крыма

— Никаких решений пока принимать не будем, сейчас отправляюсь к главе республики для сверки часов, определения задач, — сообщил Лукашев при первом общении с прессой в новом для себя статусе. — Администрация города должна работать в своем обычном режиме. Никаких резких движений быть не должно, чтобы не произошел сбой в работе.

По словам главы администрации, он намерен войти в курс дела, сделать проверки, ознакомиться с бюджетом города и только потом принимать решения. Отвечая на вопрос, есть ли у него своя команда управленцев, и будут ли кадровые перестановки в нынешнем составе администрации, Лукашев пообещал вести взвешенную политику.

— Вакансии есть, команду будем определять совместно с главой республики, — сообщил сити-менеджер. — Сегодня никаких кадровых решений пока нет. Возможно они будут, но процесс этот будет носить не революционный, а эволюционный характер. Не будет такого, что всех убрали и других поставили. Те, кто добросовестно работал, продолжат заниматься своим делом. Те, кто не сможет выдержать темп, им придется уйти. Я не вижу в этом никакой трагедии.

Новый глава администрации также рассказал, что он пока не определился, какой городской объект посетит первым. По его словам, они все важны в равной степени. При этом особый акцент Игорь Лукашев сделал на детских садах, дефицит мест в которых город остро ощущает.