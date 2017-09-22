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12:46 (мск), источник: "Российская газета"

Новый мэр Симферополя «сверит часы» с главой Крыма

Игорь Лукашев, избранный на сессии горсовета Симферополя новым главой городской администрации, намерен при определении приоритетов в работе и кадровых решениях советоваться с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. По его словам, он сторонник эволюционных, а не революционных решений.

— Никаких решений пока принимать не будем, сейчас отправляюсь к главе республики для сверки часов, определения задач, — сообщил Лукашев при первом общении с прессой в новом для себя статусе. — Администрация города должна работать в своем обычном режиме. Никаких резких движений быть не должно, чтобы не произошел сбой в работе.

По словам главы администрации, он намерен войти в курс дела, сделать проверки, ознакомиться с бюджетом города и только потом принимать решения. Отвечая на вопрос, есть ли у него своя команда управленцев, и будут ли кадровые перестановки в нынешнем составе администрации, Лукашев пообещал вести взвешенную политику.

— Вакансии есть, команду будем определять совместно с главой республики, — сообщил сити-менеджер. — Сегодня никаких кадровых решений пока нет. Возможно они будут, но процесс этот будет носить не революционный, а эволюционный характер. Не будет такого, что всех убрали и других поставили. Те, кто добросовестно работал, продолжат заниматься своим делом. Те, кто не сможет выдержать темп, им придется уйти. Я не вижу в этом никакой трагедии.

Новый глава администрации также рассказал, что он пока не определился, какой городской объект посетит первым. По его словам, они все важны в равной степени. При этом особый акцент Игорь Лукашев сделал на детских садах, дефицит мест в которых город остро ощущает.

— Работы немерено, интригами некогда заниматься, — сказал глава администрации. — Единственный критерий — это нормальная, профессиональная работа.

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