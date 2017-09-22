Омских призывников пообещали не отправлять в горячие точки

Осенняя призывная кампания 2017 года традиционно стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря. В этом году предстоит призвать вооруженные силы России больше 2-х тысяч человек.

Напомним, весной из Омской области в армию было отправлено 1,6 тысяч призывников и число желающих служить оказалось гораздо больше того, на что рассчитывали в Минобороны.

Как отметил военный комиссар Омской области Владимир Воронков, весенняя призывная кампания прошла в регионе организованно, никаких происшествий не было. План по призыву был выполнен полностью. Кроме того, была полностью выполнена разнарядка Минобороны по контрактникам.

— В этом году на контрактную службу впервые призывались на 2 года граждане со средним специальным образованием, — отметил военный комиссар.

Отметим, что география отправки омских призывников широка. Сибиряков активно берут на службу во всех военных округах страны. В итоге омичи служат как в северных зонах, так и на юге России. Часть призывников были отправлены весной в Крым.

Что касается статистики по родам войск, то около 90% омских призывников будут направлены в этом сезоне в сухопутные войска. Часть будет служить в Национальной гвардии, а избранные попадут в ВДВ. Однако в «горячие точки» призывников сейчас не отправляют, эта нагрузка целиком ложится на контрактников.

«Социальный портрет» омского призывника также в последнее время изменился. Больше 60% молодых людей полностью здоровы и не имеют никаких ограничений, а больше половины ушли служить в возрасте старше 19 лет. Юных 18-летних призывников оказалось всего 9%.