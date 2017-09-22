В Минэнерго прокомментировали нехватку бензина АИ-92 в Казахстане

Источник: Informburo.kz

«Действительно, в ряде регионов у нас нехватка на некоторых АЗС. Но говорить о дефиците нельзя: просто в сети АЗС была небольшая нехватка бензина. Из России бензин завозится. Мы работу со своими коллегами из Министерства энергетики РФ проводим, поэтому мы не ожидаем проблемных вопросов, связанных с нехваткой бензина», — сказал Магзум Мирзагалиев.

Он затруднился ответить на вопрос по цене на топливо.

«Что касается по цене на бензин, то здесь прогнозировать достаточно сложно. Здесь очень много факторов, это, в первую очередь, и цена на нефть, и то, сколько будем завозить бензина. Поэтому на этот вопрос я ответить однозначно не готов», — отметил спикер Минэнерго.

По его словам, до конца месяца проблема на рынке ГСМ будет решена.

«В целом в регионах бензин у нас есть, но мы полагаем, что до конца сентября ситуация должна выправиться», — заключил он.