Новый мэр Симферополя: «Никаких резких движений»

Источник: Администрация города Симферополя

Для начала — войти в курс дела.

Сегодня крымская столица наконец узнала имя нового главы администрации города — им стал председатель комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев.

На сегодняшней очередной сессии городского совета за его кандидатуру проголосовали 29 местных депутатов. Оппонент Игоря Лукашева — генеральный директор ООО «Крымская информационная компания» Максим Николаенко — получил лишь один голос в свою поддержку.

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Новоизбранный мэр уже сообщил, что не собирается рубить с плеча в первые дни на новой должности: он намерен вначале войти в текущий курс дел, прежде чем принимать какие-либо радикальные решения.

— Сейчас я отправлюсь к главе республики Сергею Валерьевичу Аксенову для сверки часов, определения задач, администрация должна работать в штатном режиме. Никаких резких движений не должно быть, чтобы не было сбоя в текущей работе, — рассказал журналистам новоизбранный глава администрации Симферополя.

«Никаких кадровых решений сегодня не будет».

Вместе с Сергей Аксеновым новый мэр Симферополя планирует согласовать и новое руководство администрации города. При этом сразу предупредил — немедленных отставок не последует.

Я вам скажу, что есть вакансии сейчас в администрации — несколько замов ушли по собственному желанию. Команду будем определять с главой республики. Сегодня никаких кадровых решений пока нет. Возможно, они будут, это процесс эволюционный, а не революционный.

Он подчеркнул, что добросовестные сотрудники, которые справлялись с поставленными задачами, обязательно сохранят свои места. Те же, кто не выдержат новый темп работы, вынуждены будут покинуть администрацию.

«Некогда заниматься интригами».

Новоиспеченный мэр обещает в ближайшее время проинспектировать множество проблемных объектов инфраструктуры города.

Я пока не решил, какой из объектов посещу первым. Буду посещать школы, детские сады, объекты ФЦП — они у нас проблемные. С дорожной обстановкой нужно что-то делать: в частности, работы на ул. Толстого и Карла Маркса нужно закончить. Некогда заниматься интригами, будем работать. Единственный критерий — нормальная. профессиональная работа.

Глава администрации добавил, что в настоящее время стоит задача увеличить поступления в городской бюджет, который в этом году впервые будет верстаться на 3 года.

— Симферополь зарабатывает немало денег, но стоит задача увеличить поступления в бюджет различными способами — уже есть идеи, как это сделать, но их еще нужно доработать. Чем больше денег будет в бюджете, тем больше задач мы сможем выполнить, — заключил Игорь Лукашев.

Справка КП.

Лукашев Игорь Михайлович.

Родился 13 июня 1962 года в Симферополе. Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовая деятельность:

С 1979 по 1990 год работал подсобным рабочим на Симферопольском учебно-производственном предприятии «УТОС», мастером в «Крымсельстрой», инженером-строителем, мастером на Симферопольской фабрике пластмассовой фурнитуры, строителем колхоза в Ленинском районе, председателем кооператива при объединении молодежных клубов, инструктором-методистом военно-патриотического клуба «Родина» и молодежного центра «Фиеста», а также инструктором отдела оборонно-массовой работы Симферопольского горкома ЛКСМ Украины.

С 1990 по 2006 год Лукашев занимался бизнесом. После чего пошел в политику: в 2006-ом занял должность председателя постоянной комиссии Верховной Рады АРК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. А с 2010 по 2011 год возглавлял постоянную комиссию Верховной Рады АРК по промышленной политике. С 2014 по 2016 год — заместитель директора по инвестициям ООО «Крымбетон+». С января 2016 года возглавляет один из комитетов Госсовета РК.

Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».