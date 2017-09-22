Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»

Источник: AP 2017

«Северокорейский Ким Чен Ын — очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к тому, чтобы убивать и морить голодом собственных людей. Ему предстоит пройти через такие испытаниями, с которыми он еще никогда не сталкивался», — написал американский президент в своем твиттере.

Ранее в сентябре лидеры КНДР и США уже обменялись угрозами.