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14:14 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим и заявил, что тот столкнется с беспрецедентными сложностями.

Источник: AP 2017

«Северокорейский Ким Чен Ын — очевидно, сумасшедший, который совершенно спокойно относится к тому, чтобы убивать и морить голодом собственных людей. Ему предстоит пройти через такие испытаниями, с которыми он еще никогда не сталкивался», — написал американский президент в своем твиттере.

Ранее в сентябре лидеры КНДР и США уже обменялись угрозами.

Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов «полностью уничтожить» КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу выступил с заявлением, в котором пообещал принять «самые серьезные контрмеры в истории» в отношении США. Заявление Трампа ООН глава Северной Кореи назвал «безумным».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Что это трамп так заботится о чужом народе?
Ему не помешало бы позаботиться о своём, кого просто так убивают полицейские на улицах.
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