Суд признал законным отказ в проведении митинга с Навальным
В конце сентября в Перми планировали провести
В конце сентября в Перми планировали провести
21 сентября Ленинский суд признал законным не согласование администрацией Перми
— Навальный призывает сторонников совершать действия, нарушающие общественный порядок, посягающие на права других лиц, при этом данные действия могут носить агрессивный характер, нанося ущерб имуществу и правам граждан, не являющихся участниками публичного мероприятия, — заключил суд.
Сейчас активисты планируют обратиться в краевой суд.
Напомним, Алексей Навальный
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина заявила, что отказ мэрии является неправомерным. Омбудсмен попросила главу Перми Дмитрия Самойлова обеспечить условия для проведения мероприятия.