Суд признал законным отказ в проведении митинга с Навальным

21 сентября Ленинский суд признал законным не согласование администрацией Перми митинг-встречи с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».



— Навальный призывает сторонников совершать действия, нарушающие общественный порядок, посягающие на права других лиц, при этом данные действия могут носить агрессивный характер, нанося ущерб имуществу и правам граждан, не являющихся участниками публичного мероприятия, — заключил суд.



Сейчас активисты планируют обратиться в краевой суд.



Напомним, Алексей Навальный 22—23 сентября намеревался приехать в краевую столицу. Активисты штаба Навального в Перми подали в администрацию города уведомление о проведении митинг-встречи с оппозиционером, но им было отказано.



Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина заявила, что отказ мэрии является неправомерным. Омбудсмен попросила главу Перми Дмитрия Самойлова обеспечить условия для проведения мероприятия.