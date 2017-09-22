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14:20 (мск), источник: Новости Перми

Суд признал законным отказ в проведении митинга с Навальным

В конце сентября в Перми планировали провести митинг-встречу с российским оппозиционером, но организаторы получили отказ от мэрии. Активисты обратились в суд, который тоже встал на сторону городской администрации.

21 сентября Ленинский суд признал законным не согласование администрацией Перми митинг-встречи с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

— Навальный призывает сторонников совершать действия, нарушающие общественный порядок, посягающие на права других лиц, при этом данные действия могут носить агрессивный характер, нанося ущерб имуществу и правам граждан, не являющихся участниками публичного мероприятия, — заключил суд.

Сейчас активисты планируют обратиться в краевой суд.

Напомним, Алексей Навальный 22—23 сентября намеревался приехать в краевую столицу. Активисты штаба Навального в Перми подали в администрацию города уведомление о проведении митинг-встречи с оппозиционером, но им было отказано.

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина заявила, что отказ мэрии является неправомерным. Омбудсмен попросила главу Перми Дмитрия Самойлова обеспечить условия для проведения мероприятия.

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