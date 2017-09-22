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15:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В план застройки Дзержинска внесут изменения из-за нефтяного завода

Депутаты комитета по строительству, архитектуре и землепользованию гордумы Дзержинска поддержали изменения в городской план землепользования и застройки, сообщает пресс-служба думы.

Информацию о планах администрации по строительству дорог предоставил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, строительству и экономике Александр Кабанов. В частности, он рассказал о ходе работ по строительству объездной дороги в поселок Дачный, отметив, что все мероприятия ведутся в рамках дорожной карты с соблюдением сроков. В том числе выполнена документация по планировке территории — проект планировки и межевания. На оплату данных работ из бюджета текущего года направлено 1551,1тыс. рублей. В настоящее время проводятся подготовительные процедуры к изъятию земельных участков для строительства дороги.

Далее депутаты обсудили вопрос о строительстве детского центра на ул. Сухаренко, 12б. На прошлом заседании депутаты поручили предоставить проектную документацию по строительству этого объекта. Согласно предоставленной на комитет у арендатора участка — ООО «Отвелстрой» — есть действующее разрешение на строительство (до 30.12.2017г), также за организацией числится задолженность по арендной плате в размере около1 млн. рублей. Александр Кабанов пояснил, что организация построила на участке одноэтажное здание, где сейчас ведутся отделочные работы. Сдача объекта планируется в ноябре этого года. Депутатов интересовало, каким образом организация будет осваивать достаточно большой участок земли с зелеными насаждениями (площадь участка 5478кв.м при площади застройки 248 кв.м). «Этот вопрос скорее от жителей. Они хотят ясно понимать, что здесь не будет коттеджных поселков», — добавил Юрий Шахунц. «Каким образом территория будет развиваться, будет решаться в 2018 году», — сказал директор заказчика Максим Кондратьев, сообщив, что в здании планируется организовать секцию футбола для дошкольников, о чем жителям сообщает информационный баннер.

Депутаты выразили недоумение отсутствием у инвестора планов развития. «Вы же брали территорию под конкретную задачу. У вас и цели должны быть направлены на это», — высказал свое мнение Юрий Шахунц, которого поддержал депутаты Евгений Монахов и Алексей Сенин.

Депутаты приняли информацию к сведению, договорившись с инвестором, что комитет и далее будет пристально наблюдать за реализацией проекта.

Далее члены комитета приняли к сведению информацию о внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом города Дзержинска», а также проголосовали за вынесение за заседание профильного комитета изменений в бюджет текущего года с рекомендацией «принять» с учетом пояснений по поводу причин необходимости предлагаемых трат.

Последним вопросом повестки дня был рассмотрен проект решения городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск». Как пояснил Александр Кабанов, план землепользования и застройки корректируется в соответствии с внесенными изменениями в генеральный план города в целях реализации инвестиционного проекта АО «НПП «Макстон-Дзержинск». Депутаты приняли решение поддержать проект и вынести его на рассмотрение депутатского корпуса.

Проект АО «НПП «Макстон-Дзержинск» предполагает строительство завода по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для металлургической, атомной и электродной промышленности, а также дизельного топлива и бензинов, отвечающих стандартам Евро-5. Объем инвестиций — более 5 млрд. рублей. На заводе планируется создать 300 новых рабочих мест. В рамках VI Международного бизнес-саммита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области и «НПП «Макстон-Дзержинск».

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