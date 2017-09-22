Кандидатура Павла Микова пока не согласована с федеральным омбудсменом

«Как нам сообщили в федеральном аппарате, обсуждение моей кандидатуры должно состояться в рамках заседания специальной комиссии при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Однако из-за длительных командировок федерального омбудсмена заседание этой группы перенеслось на октябрь. Сама Москалькова возвращается 27 сентября», — рассказал порталу Павел Миков. В аппарате федерального уполномоченного «РБК Пермь» сообщили, что госпожа Москалькова сейчас находится в Москве и в ближайшее время прокомментирует ситуацию.



Полномочия Татьяны Марголиной истекают 20 сентября. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников предложил на должность краевого омбудсмена регионального уполномоченного по правам ребенка Павла Микова. Других кандидатур на эту должность предложено не было.