В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол

Источник: РИА "Новости"

В торжественной церемонии приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, а также председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Она разбила бутылку шампанского о корпус ледокола.

Ранее сообщалось, что в конце августа предприятие «ОКБМ Африкантов» отчиталось о готовности ядерной силовой установки для «Сибири». На судне будут установлены два реактора РИТМ-200. Мощность каждого — 55 МВт. Перезагрузка топлива в них должна проводиться раз в 7−10 лет. Срок эксплуатации реакторов составляет 40 лет.

Ледокол «Сибирь» является серийным судном проекта ​22220. Он был заложен в мае 2015 года. После спуска на воду будет проводиться достройка, которая должна завершиться в 2020 году. Его водоизмещение составляет 33 540 т, длина — 173,3 м, ширина — 34 м. Судно должно нести экипаж в 74 человека. Оно может развивать скорость в 22 узла по чистой воде. Ледокол рассчитан на преодоление как океанских, так и речных льдов толщиной до 2,9 м. Таким образом, он сочетает в себе качества двух классов подобных судов — речной и морской.

Ледокол "Арктика" | Источник: РИА "Новости"