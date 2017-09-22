Судья в Ростовской области не выносила незаконных решений, заявили в СК

Ранее в СМИ появилась информация, что Чебанова неоднократно рассматривала дела с участием концерна «Покровский», совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, все рассматриваемые Чебановой судебные заседания заканчивались в пользу концерна «Покровский». Как сообщали СМИ, концерн судился в Арбитражном суде Ростовской области более 70 раз и в основном побеждал. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ. Арбитражный суд Ростовской области позже в ходе внутренней проверки не нашел подтверждения информации средств массовой информации.

Следователи установили, что брак между судьей Чебановой и ее супругом был расторгнут в 2000 году. При этом в 2012—2013 годах лишь в трех случаях при рассмотрении Чебановой арбитражных споров участником одной из организаций — сторон (ответчиком) действительно являлся ее бывший супруг. Как установлено в ходе проверки, по одному из этих исков решение было принято в пользу другой стороны спора, а по двум другим производство было прекращено, так как ответчик добровольно погасил задолженность перед контрагентом.