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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Судья в Ростовской области не выносила незаконных решений, заявили в СК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи не подтвердили информацию СМИ о незаконных решениях судьи Арбитражного суда Ростовской области Ларисы Чебановой, которые она якобы выносила в пользу юридических лиц ее экс-супруга, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Чебанова неоднократно рассматривала дела с участием концерна «Покровский», совладельцем которого является ее муж. По данным СМИ, все рассматриваемые Чебановой судебные заседания заканчивались в пользу концерна «Покровский». Как сообщали СМИ, концерн судился в Арбитражном суде Ростовской области более 70 раз и в основном побеждал. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ. Арбитражный суд Ростовской области позже в ходе внутренней проверки не нашел подтверждения информации средств массовой информации.

«В ходе проверки информация СМИ о том, что судья выносила большое количество судебных решений в пользу юридических лиц, учредителем которых являлся ее супруг, не нашла своего подтверждения», — пояснила Петренко.

Следователи установили, что брак между судьей Чебановой и ее супругом был расторгнут в 2000 году. При этом в 2012—2013 годах лишь в трех случаях при рассмотрении Чебановой арбитражных споров участником одной из организаций — сторон (ответчиком) действительно являлся ее бывший супруг. Как установлено в ходе проверки, по одному из этих исков решение было принято в пользу другой стороны спора, а по двум другим производство было прекращено, так как ответчик добровольно погасил задолженность перед контрагентом.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, пояснили в СК.

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