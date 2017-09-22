Молодежное правительство Татарстана пройдет переаттестацию

«Первое — это тестирование на знание основ государства, общую эрудицию и другие вопросы. Тесты составляются при участии экспертов из министерств, из коммерческого сектора, мы основательно подходим к тестированию. Второе — это индивидуальное собеседование о том, что было сделано, и презентация дорожной карты на 2018 год — какие проекты и мероприятия ребята планируют реализовать. Презентовать свою работу и планы ребята будут при экспертной комиссии. Затем будет составлен рейтинг», — отметила спикер.