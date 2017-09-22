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17:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

Молодежное правительство Татарстана пройдет переаттестацию

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). После завершения республиканского конкурса молодых лидеров «Вверх!» Молодежное правительство Татарстана пройдет переаттестацию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила председатель Молодежного правительства РТ Дина Гайзатуллина.

Источник: ИА Татар-информ

По словам Гайзатуллиной, членам Молодежного правительства нужно будет пройти несколько процедур.

«Первое — это тестирование на знание основ государства, общую эрудицию и другие вопросы. Тесты составляются при участии экспертов из министерств, из коммерческого сектора, мы основательно подходим к тестированию. Второе — это индивидуальное собеседование о том, что было сделано, и презентация дорожной карты на 2018 год — какие проекты и мероприятия ребята планируют реализовать. Презентовать свою работу и планы ребята будут при экспертной комиссии. Затем будет составлен рейтинг», — отметила спикер.

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