Бывший министр внутренних дел Георгий Папук находится под следствием
Бывший министр внутренних дел Георгий Папук привлечен к ответственности по подозрению в наезде на велосипедиста. Жертва была ранена и ей понадобилась медицинская помощь.
Бывший министр внутренних дел Георгий Папук привлечен к ответственности по подозрению в наезде на велосипедиста. Жертва была ранена и ей понадобилась медицинская помощь.
Бывшего чиновника заслушают после того, как правоохранительные органы рассмотрят результаты судебной экспертизы, а наказание будет определяться в зависимости от тяжести травм, причиненных жертве.
По закону, в таких ситуациях водителя ждет наказание до семи лет тюремного заключения с изъятием водительских прав на срок до четырех лет. Георгий Папук был министром внутренних дел в период 2002—2009 годов.
После акций протеста от 7 апреля его обвинили в служебной халатности, связанной со смертью Валерия Бобока. Он был оштрафован на 20 тысяч леев.