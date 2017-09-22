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16:01 (мск), источник: Noi.md

Бывший министр внутренних дел Георгий Папук находится под следствием

Бывший министр внутренних дел Георгий Папук привлечен к ответственности по подозрению в наезде на велосипедиста. Жертва была ранена и ей понадобилась медицинская помощь.

Источник: Noi.md

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 сентября в селе Паланка Штефан-Водского района. Прокуратура позже установила, что за рулем был Папук, хотя ранее свидетели говорили, что вообще-то водителем была женщина.

Бывшего чиновника заслушают после того, как правоохранительные органы рассмотрят результаты судебной экспертизы, а наказание будет определяться в зависимости от тяжести травм, причиненных жертве.

По закону, в таких ситуациях водителя ждет наказание до семи лет тюремного заключения с изъятием водительских прав на срок до четырех лет. Георгий Папук был министром внутренних дел в период 2002—2009 годов.

После акций протеста от 7 апреля его обвинили в служебной халатности, связанной со смертью Валерия Бобока. Он был оштрафован на 20 тысяч леев.

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Бывший министр внутренних дел Георгий Папук находится под следствием
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