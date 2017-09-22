Конституционный суд отклонил запрос Киртоакэ
Дорин Киртоакэ остается отстраненным от должности генпримара столицы, после того как Конституционный суд объявил неприемлемым заявление, поданное его адвокатом, отмечает Noi.md.
Дорин Киртоакэ остается отстраненным от должности генпримара столицы, после того как Конституционный суд объявил неприемлемым заявление, поданное его адвокатом, отмечает Noi.md.
КС постановил, что в случае совершения преступления примар может быть отстранен от должности до тех пор, пока суд окончательно не урегулирует дело. КС также установил, что приостановление полномочий является общим механизмом, обеспечиваемым европейскими правовыми системами. По утверждению КС, анализ статуса народного избранника доказывает, что приостановление мандата мэра регулируется законами европейских государств.
Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая. Его обвиняют в том, что он дал указания столичному