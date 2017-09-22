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15:58 (мск), источник: Noi.md

Конституционный суд отклонил запрос Киртоакэ

Дорин Киртоакэ остается отстраненным от должности генпримара столицы, после того как Конституционный суд объявил неприемлемым заявление, поданное его адвокатом, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

КС постановил, что в случае совершения преступления примар может быть отстранен от должности до тех пор, пока суд окончательно не урегулирует дело. КС также установил, что приостановление полномочий является общим механизмом, обеспечиваемым европейскими правовыми системами. По утверждению КС, анализ статуса народного избранника доказывает, что приостановление мандата мэра регулируется законами европейских государств.

Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая. Его обвиняют в том, что он дал указания столичному вице-примару Нистору Грозаву внедрить проект платных автостоянок и подписать договор с австрийской фирмой, без заключения Муниципального совета. Киртоакэ должен был получать 13 процентов от суммы, предусмотренной на реализацию проекта. Он также проходит параллельно фигурантом в другом деле и обвиняется в осуществлении незаконной схемы использования бюджетных средств, что, по данным правоохранительных органов, нанесло ущерб в сумме 66 миллионов леев.

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